L'excopríncep Sarkozy entra a presó
L'expresident francès està condemnat a cinc anys per un delicte d'associació il·lícita amb finançament provinent de Líbia
L'excopríncep francès Nicolas Sarkozy ha ingressat aquest matí a la presó de La Santé, a Paris, per complir la pena de cinc anys, tres dels quals ferms, imposada pel tribunal correccional de París el 25 de setembre. L'expresident de la República francesa va se condemnat per conspiració per delinquir en el marc del cas de finançament il·legal de la seva campanya presidencial del 2007 amb fons del règim libi de Moammar al-Gaddafi.
Sarkozy s'ha convertit avui en el primer cap d'Estat de França que entra a presó. L'exmandatari ha assegurat en una entrevista a La Tribuna Dimanche abans d'entrar al centre penitenciari parisenc "no tinc por a la presó" i que mantindrà "el cap alt, fins i tot a les portes de La Santé".
Els advocats de Nicolas Sarkozy ja han anunciat que demanaran la sortida de presó immediata de l'excopríncep francès, el que li permetria estar en llibertat en el moment del judici del recurs d'apel·lació, que es preveu per al març.
