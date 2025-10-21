Respostes parlamentàries

Govern continuarà amb una política de "contenció" per reduir la pressió migratòria

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat les mesures preses per Govern durant la legislatura

Un grup de temporers davant l'edifici de la policia.

Andorra la Vella

El Govern "continuarà amb una política de contenció per tal de reduir la pressió migratòria i garantir la sostenibilitat". Així ho ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta parlamentària formulada pel conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé. La ministra ha defensat les iniciatives impulsades durant aquesta legislatura destacant "polítiques immigratòries equilibrades i sostenibles, aprovant quotes amb contingents més reduïts, tant pel que fa a les quotes generals com a les de temporada o a les de compte propi, i fixant requisits d’especialització més exigents en el cas dels treballadors extracomunitaris". 

La ministra Molné ha detallat diverses propostes com la nova tipologia d'autorització temporal per contractació en origen, l'habilitació per a temporers extracomunitaris de fer hores extres en un altre sector o doblar el gravamen de l'impost de la inversió estrangera immobiliària, així com la llei per al creixement sostenible.

