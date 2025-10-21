Respostes parlamentàries
Govern continuarà amb una política de "contenció" per reduir la pressió migratòria
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat les mesures preses per Govern durant la legislatura
El Govern "continuarà amb una política de contenció per tal de reduir la pressió migratòria i garantir la sostenibilitat". Així ho ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta parlamentària formulada pel conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé. La ministra ha defensat les iniciatives impulsades durant aquesta legislatura destacant "polítiques immigratòries equilibrades i sostenibles, aprovant quotes amb contingents més reduïts, tant pel que fa a les quotes generals com a les de temporada o a les de compte propi, i fixant requisits d’especialització més exigents en el cas dels treballadors extracomunitaris".
La ministra Molné ha detallat diverses propostes com la nova tipologia d'autorització temporal per contractació en origen, l'habilitació per a temporers extracomunitaris de fer hores extres en un altre sector o doblar el gravamen de l'impost de la inversió estrangera immobiliària, així com la llei per al creixement sostenible.
NACIONAL
Pla per frenar l’augment de població
Dolors Moreno