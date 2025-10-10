PROJECTE DE LLEI
Pla per frenar l’augment de població
El Govern impulsa una nova norma que recull la possibilitat de limitar les obertures de comerços i regula la contractació en origen
L’executiu fa un pas més en la intenció de controlar la pressió demogràfica amb un nou text legislatiu que aprofundeix en la popularitzada com a Llei òmnibus sis mesos després de l’entrada en vigor. Si aquella tocava moltes tecles, però s’enfocava especialment en l’habitatge (cessió de pisos buits, reducció de pisos turístics), la presentada ahir, el projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, incideix “en el creixement poblacional que ha de ser sostenible a llarg termini si volem mantenir els estàndards de cohesió social”. Així la va presentar la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que en va detallar el contingut amb la responsable d’Interior, Ester Molné. En matèria d’immigració es regula el permís de treball temporal en origen per “reforçar moviments migratoris i controls”, però les concrecions s’establiran via reglament. Una de les qüestions que s’aborda és que siguin autoritzacions superiors als sis mesos actuals. I ara que s’ha començat a posar en qüestió el contrasentit d’autoritzar nous negocis amb molta necessitat de mà d’obra i el control que s’ha imposat sobre les quotes migratòries, el projecte de llei recull “permetre al Govern aprovar limitacions en matèria d’obertura de comerç” per tal d’acotar “la proliferació d’aquelles activitats més demandants de recursos i de mà d’obra poc qualificada”, en paraules de Marsol.
La titular d’Economia va indicar que el text legislatiu que s’entrarà a tràmit parlamentari la setmana vinent “habilita” el Govern “per fer els estudis corresponents i prendre mesures a aquest nivell”. Vaja, que la llei no les concreta. La filosofia, però, és posar topalls a activitats ja molt presents al país, que comporten la necessitat de molt personal i aporten poc valor afegit. “Per tranquil·litat de tothom i per seguretat jurídica tots els projectes que avui estan aprovats, estan aprovats.” Les condicions de les contractacions en origen passen per fer la selecció prèvia, la verificació de requisits i el tràmit de permisos des del lloc de residència. “Vindran amb tot enllestit”, va remarcar Molné. L’objectiu és iniciar aquesta nova via com a “prova pilot” i que convisqui amb el permís de temporada tradicional. I “s’està negociant amb la patronal perquè sigui una mica més llarg per treure-li més suc però no puc avançar quant”.
Fruit precisament de demandes de la patronal i per pal·liar mancances i tensions de mà d’obra en sectors com la restauració, el projecte de llei recull que els treballadors de temporada podran fer hores extraordinàries en altres sectors aliens al lloc de treball principal sense superar el topall de 12 setmanals previst al Codi de relacions laborals. Per evitar abusos, “hi haurà mecanismes de control” amb un inspector dedicat a la vigilància, va exposar la titular d’Interior. Superar el topall implicarà la pèrdua del permís d’immigració. I per mirar de posar fre a la rotació de personal que pateix especialment el sector de la restauració, un extracomunitari no podrà moure’s del sector d’activitat pel qual va aconseguir el permís durant cinc anys (la limitació actual és de tres).
Dipòsits, taxa
A través del projecte de llei, l’executiu també formalitza mesures ja avançades sobre dipòsits d’autònoms forans i que contraresten les de Concòrdia. Molné va anunciar el criteri negatiu a la proposició de llei dels d’Escalé després d’explicar que del dipòsit de 50.000 euros que han de fer a l’AFA uns i altres, 30.000 seran a fons perdut, “en benefici de l’Estat”. La inversió obligatòria dels passius passa de 600.000 a 800.000 euros i també podran fer-la en actius financers. Quant a la taxa a la inversió estrangera immobiliària el tipus es duplica i passa del 3 al 6 per cent per al primer habitatge i del 5 al 10, per al segon. “No volem un fre absolut al creixement com proposen altres formacions”, va defensar Marsol. “Controlem aquest creixement del mercat immobiliari, atents com va evolucionant”, va afegir-hi. L’evidència és que l’impost no ha frenat l’impacte de la inversió forana en l’adquisició d’immobles.
L’executiu també formula un criteri negatiu a la proposició de llei de Concòrdia per construir un dispositiu d’acolliment per a persones nouvingudes. En aquest cas, perquè ja es té gairebé enllestit un programa propi.
LES CLAUS
- Contractació en origen de temporers. Es regula un nou circuit per fer tot el tràmit al lloc de residència del treballador. Un reglament desplegarà la nova fórmula, que conviurà amb la tradicional.
- Hores extres en d’altres sectors d’activitat. Els temporers podran fer hores extraordinàries en altres sectors d’activitat. S’ha de respectar el topall previst al Codi de relacions laborals, de 12 a la setmana.
- Limitar negocis per contenir el creixement. Es faculta el Govern per vetar obertures de negocis molt presents ja al país, de poc valor afegit i que necessiten molta mà d’obra poc qualificada.
- Inversió obligatòria de 800.000 euros. La inversió que han de fer els passius passa de 600.000 a 800.000 euros i s’introdueix la possibilitat que es pugui formalitzar en actius financers.
- 30.000 euros “en benefici de l’estat”. Del dipòsit de 50.000 euros que autònoms forans i residents passius han de fer a l’AFA, 30.000 seran a fons perdut “en benefici de l’Estat”.