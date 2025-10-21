Baró qüestiona que Andorra estigui construïnt un estat del Benestar
El conseller ho ha fet enviant una pregunta al govern sobre la despesa social i arrel de l'auditoria presentada la setmana passada
El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha registrat una pregunta al Govern sobre la despesa pública en protecció social corresponent al 2024.
La iniciativa es fonamenta en les dades de l’estadística oficial de la despesa social i en la compareixença de la ministra d’Afers Socials del passat 13 d’octubre, en què es va presentar l’auditoria del sistema de serveis socials i sociosanitaris (2022-2024).
Baró ha qüestionat si Andorra està avançant cap a un model cada cop més assistencialista, basat en ajuts puntuals i subsidis, en lloc de construir un autèntic Estat del Benestar. "El nostre model social hauria d’estar orientat a garantir drets, no només a pal·liar urgències", ha declarat el conseller.
El PS defensa que cal planificar amb visió a llarg termini per transformar les causes estructurals de la desigualtat i reiteren la necessitat d'impulsar reformes profundes en matèria de política social. L’objectiu, segons Baró, és posar les persones i les seves necessitats reals al centre de les polítiques públiques.