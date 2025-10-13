Auditoria
Afers Socials registra un augment del 21% en els expedients d'atenció a la gent gran
L’auditoria al ministeri destaca com a punt positiu la ràpida resposta dels serveis d’atenció
Afers Socials va registrar un augment del 21% en els expedients d'atenció a la gent gran el 2024. "S’han tractat 13.521 expedients, un 21% més que l’any anterior (11.141 al 2023, és a dir, 2.380 més). Estem davant d’un procés d’envelliment molt gran i molt ràpid. En els pròxims 10 anys, doblarem el nombre de persones que faran 65 anys", ha constatat Joan Barrubés, soci d'Antares Consulting, empresa encarregada de l'auditoria d'eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris, que s'ha presentat aquesta tarda al Consell General. L’any 2024 es va produir un augment del 19% en l’obertura total d’expedients. Aquest increment suposa un total de 18.627 expedients de persones i 1.625 de famílies, mentre que l’any 2023, van ser de 15.958 expedients i 1.370 de famílies.
Barrubés ha destacat com a punts positius el temps de resposta de l’administració a les sol·licituds, sobretot en els casos d’infants i adolescents, sent una atenció immediata en casos urgents i d’uns 35 dies per a l’assignació de prestacions o serveis. En el cas de la gent gran, aquesta resposta es produeix en una setmana.
El grau de satisfacció dels centres residencials és bo, sent l’àrea de serveis la pitjor valorada amb una puntuació de 3,79 sobre 5. Barrubés també ha volgut destacar que, segons els usuaris, "l’atenció domiciliària és excel·lent".
A aquestes paraules, la ministra Marín ha volgut destacar que, enguany, s’han augmentat en 17 les places de professionals que treballen al ministeri d’Afers Socials i que, per 2026, s’obriran 2 places més. També ha volgut destacar que, ara mateix, no hi ha llista d’espera ni als serveis d’atenció domiciliària ni als centres de dia. Per altra banda, 10 persones estan esperant plaça en un centre residencial. En aquesta línia, la ministra ha apuntat que la construcció de la nova residència a Encamp farà augmentar les places de 378 a 562.