Francofonia
La 37a Assemblea de la Regió Europa s'inicia amb més d'un centenar de parlamentaris
Les sessions de treball tindran lloc entre avui i demà
El Consell General acull per tercera vegada l’Assemblea de la Regió Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), després d’haver estat seu de les edicions dels anys 1997 i 2018. Aquesta 37a edició ha batut rècords de participació, amb 106 parlamentaris procedents de 23 països.
La sessió inaugural, celebrada aquest dimarts al matí, ha comptat amb la intervenció del síndic general, Carles Ensenyat, que ha subratllat la necessitat d’enfortir la cooperació entre països: "Hem de fer de fòrums com aquest una via per evitar la fragmentació i construir ponts de diàleg". Ensenyat ha fet una crida a potenciar les relacions internacionals basades en el dret, el respecte i la diversitat cultural.
El president de la secció andorrana, Marc Magallon, ha repassat els més de 40 anys de trajectòria de la delegació del Principat a l’APF, des de l’any 1982. Magallon ha expressat la seva satisfacció per l’alta participació d’enguany, que converteix aquesta edició en la més concorreguda de la Regió Europa.
Les sessions de treball de l’assemblea, que s’allargaran fins demà, abordaran tres grans eixos: les crisis geopolítiques i comercials, l’impacte de la intel·ligència artificial en l’economia i l’ocupació, i el paper dels joves en l’economia del futur.