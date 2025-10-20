POLÍTICA INTERNACIONAL
El Consell General acull les delegacions de la 37a Assemblea de la Regió Europa
Ahir al vespre es va celebrar al vestíbul del Consell General la recepció oficial a les delegacions internacionals que participen en l’Assemblea de la Regió Europa, que se celebra a Andorra fins dimecres vinent. L’acte va esdevenir el punt de partida oficial d’aquesta trobada institucional, que reunirà representants parlamentaris de diversos països europeus durant uns quants dies de treball al Principat. Les delegacions van ser rebudes pel síndic general, Carles Ensenyat, i el president de la secció andorrana, Marc Magallon. També hi van ser el conseller general del Grup Socialdemòcrata, Pere Marsenyach, i la consellera general i presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, que ja van prendre partit en la darrera reunió de l’ARE.
Amb aquest acte, el Consell General reitera el seu compromís amb la cooperació parlamentària europea i amb el paper d’Andorra com a amfitriona de trobades internacionals d’alt nivell.