Estadística
El nombre d'establiments augmenta en 290 al tercer trimestre
En total, durant aquest període s'han donat d'alta 419 negocis i 129, de baixa
El tercer trimestre del 2025 s’ha tancat amb un total de 13.822 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria, fet que suposa un augment de 290 establiments respecte al segon trimestre de l’any. La xifra representa un creixement del 2,1%, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. L'evolució del nombre de negocis és el resultat de les 419 altes i les 129 baixes, fet que deixa una creació neta de 290 establiments.
NACIONAL
El nombre de negocis augmenta un 1,5% fins als 13.532
Redacció
Els sectors amb un major nombre d’establiments continuen sent el de comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles i motocicletes (3.309 establiments), seguit de les activitats professionals, científiques i tècniques (3.306) i del sector de la informació i les comunicacions (1.352).
Pel que fa a la distribució territorial, el 65,2% dels establiments es concentren entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Les parròquies d’Escaldes-Engordany i Ordino són les que han registrat un increment trimestral més elevat, amb un 3,%, dins d’un context generalitzat de creixements a totes les parròquies.
Els sectors que més han contribuït a aquest increment han estat el de les activitats professionals, científiques i tècniques, que han fregat el 4% i que representen 118 establiments nets més - resultat de restar els comerços inscrits i els desinscrits- i el de la informació i comunicacions que n'ha sumat 53 de nous (4,1%)
En comparació amb el trimestre anterior, en què es van inscriure 363 nous establiments, el ritme de creació s’ha accelerat un 15,4%, mentre que les baixes han disminuït un 23,7% (de 169 a 129 establiments), fet que consolida la tendència positiva del teixit empresarial.