L'economia andorrana segueix a l'alça amb un nou increment de l'activitat segons revela l'evolució del nombre d'establiments. Estadística informa aquest matí que durant el segon trimestre de l'any s'han creat 363 negocis i se n'han donat de baixa 169, el que deixa un balanç de 194 establiments més que el trimestre anterior. La xifra suposa un creixement de l'1,5% i deixa en 13.532 el total de negocis actius al Principat a finals del juny passat.

L'activitat econòmica per negocis està encapçalada pels de comerç a l'engrós i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes amb 3.285 establiments. Aquest grup ha sumat 47 establiments des del juny anterior, i n'ha perdut 6 des del març d'aquest any. El segon sector és el d'activitats professionals, científiques i tècniques que arriba a 3.188 establiments. Andorra la Vella concentra un 68,1% de l'activitat empresarial, amb 4.625 negocis, un 6% per sobre dels 4.364 del juny del 2024, i 49 més des del març. Escaldes en té 2.363 i lidera el creixement dels últims dotze mesos, amb un 7,6%, i el del segon trimestre, amb 65 negocis més. El tercer lloc del rànquing és per a la Massana que acumula 1.823 establiments, amb 23 nous en tres mesos. L'ascens de l'activitat econòmica es nota a totes les parròquies amb més negocis a tot el territori, entre els que destaquen el 6,8% de pujada anyal a Ordino, de 664 a 709, i el 6,7% de Sant Julià, de 986 a 1.052, segons l'informe publicat avui.

Increment de l'activitat d'educació i comunicacions

El recull indica que el sector amb més nous negocis des del juny del 2024 és el d'educació, amb 363 en total que representen un augment del 13,8%. El segon lloc és per als establiments d'informació i comunicacions, els quals sumen 1.299, un 12,8% per sobre dels 1.152 del mateix mes de l'any passat. El sector de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat registra un increment del 12,5%, tot i que correspon a la creació d'un negoci nou en un any, per a total de 9.

La pujada respecte al trimestre anterior està encapçalada pels establiments dedicats a l'educació, un 4% més, seguits d'activitats professionals, científiques i tècniques, amb un creixement del 3,2% i un total de 3.188. La baixada més important en percentatge des del març passat correspon a agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca que perd un negoci, de 26 a 25, i es redueix un 3,8%, segons Estadística.