Estadística
Les vendes de les grans superfícies cauen un 1,5% durant l'agost
L’evolució del personal ocupat va experimentar un descens del 5,7%
Les vendes de les grans superfícies van experimentar una caiguda del 1,5% durant el mes d'agost, respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement del 2,1%, mentre que la resta de productes va caure en un percentatge del 5,4%.
NACIONAL
Les vendes de les grans superfícies augmenten un 5,9% durant el juliol
Redacció
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, registra una caiguda del 3,5%, en comparació amb el mes d'agost del 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris no presenten cap variació i la venda de la resta de productes baixa un 7,3%. L’evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens del 5,7%. Per sexe, les dones representen el 60,8% del total i el 90% disposa de contractes a jornada completa.