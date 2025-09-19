COMERÇ
Les vendes de les grans superfícies augmenten un 5,9% durant el juliol
Les vendes de les grans superfícies van experimentar un augment del 5,9% durant el mes de juliol, respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per Estadística. Els productes alimentaris van registrar un creixement de fins al 14,9%, mentre que la resta de productes va caure en un percentatge del 3,7%.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants, descomptant l’efecte dels preus, registra un increment del 3,8%, en comparació amb el mes de juliol del 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris presenten un augment del 12,4% i la venda de la resta de productes baixa un 5,6%. L’evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens de l’1,6%. Per sexe, les dones representen el 60,5% del total i el 89,2% disposa de contractes a jornada completa.