Emprenedoria

El Govern presenta el Pla Nacional d'Innovació i Diversificació als agents econòmics i socials

L'executiu proposa augmentar la despesa pública en aquesta matèria de l'1,75% al 8%

Acte de presentació del Pla Nacional d'Innovació i Diversificació aquest dilluns

Acte de presentació del Pla Nacional d'Innovació i Diversificació aquest dilluns

Andorra és un indret on constantment es fan actes relacionats amb l'emprenedoria i la innovació, ja que és un país que busca ser referent en aquesta matèria i bona mostra d'això és el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació que la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge , Conxita Marsol va presentar davant la Comissió Legislativa Econòmica el passat 10 d'octubre.

Ara, el mencionat Pla, s'ha donat a conèixer a representants de sectors estratègics com l’educatiu, sanitari, turístic, econòmic i financer, així com als clústers Actinn i Andorra Sports Cluster, als comuns i al Govern. La d'avui, però no és l'única sessió informativa per donar-lo a conèixer, n'hi ha programada una altra per aquest dijous 24 d'octubre a les dependències que Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació comparteixen a Andorra la Vella i que anirà adreçada a la resta d'actors vinculats amb la recerca i la innovació. 

Aquest Pla Nacional compromet l'Executiu a incrementar progressivament la inversió pública en aquest camp i passar de l'1, 75% que hi havia previst pel 2026, al 7 0 8% del pressupost. Cal remarcar que el Pla forma part de l'Estratègia Nacional d'Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats. A l'acte, la ministra ha aprofitat per recordar que el "pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada". 

