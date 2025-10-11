SANT JULIÀ DE LÒRIA
El Govern preveu adjudicar les obres de remodelació de Catsa l’any vinent
L’antiga fàbrica de tabac, activa fins al 2010, es transformarà en un pol de recerca i innovació per a empreses emergents
El Govern licitarà i adjudicarà la remodelació de l’edifici de Catsa l’any vinent. El Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades –així ha rebatejat l’executiu l’antic espai industrial de la Cooperativa Andorrana de Tabacs– es transformarà en un pol de recerca i innovació. La ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, va afegir que ja han començat els treballs per analitzar l’estructura i la teulada de l’edifici i que abans de final d’any es convocarà el concurs de mèrits per contractar l’equip d’arquitectes encarregat de la transformació de l’antiga fàbrica.
“Estem definint què ha de contenir Catsa [amb empreses, associacions i institucions]”
Els equipaments de què disposarà Catsa es concretaran en pròximes reunions, tot i que el Govern treballa amb la idea d’habilitar-hi laboratoris R+D+I i sales per a empreses emergents i universitats. “Estem definint què ha de contenir Catsa amb la Universitat d’Andorra, el SASS, Andorra Business, Andorra Telecom i el teixit productiu del país”, va apuntar.
Andorra vol posar-se a l'altura de països com Suïssa i Singapur
L’edifici de Catsa va ser construït l’any 1962 i va acollir activitat fins a l’any 2010. Va ser la darrera fàbrica de producció de tabac del país i representa un dels últims testimonis d’arquitectura industrial a la parròquia de Sant Julià de Lòria. És per això que la primavera d’aquest any el comú lauredià va adquirir l’edifici, on uns promotors privats havien previst construir un projecte d’apartaments de luxe.
Increment
D’altra banda, Marsol va anunciar ahir que preveu incrementar el percentatge del pressupost destinat a recerca i innovació de l’1% a entre el 7% i el 8% en els pròxims 10 anys. L’objectiu, segons va exposar ahir Marsol en la compareixença sobre la presentació del pla nacional per a la innovació i la diversificació al Consell General, és transformar Andorra en un clúster global en R+D+I a l’altura dels països nòrdics, Suïssa, Singapur i Corea del Sud. “La innovació no és despesa, és inversió: el pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada”, va afirmar la ministra. La transformació de Catsa en un pol de desenvolupament s’emmarca en l’estratègia del pla.
El full de ruta dona resposta a la demanda aprovada pel Consell General el 19 de juny del 2024, i es fonamenta en l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats. Un pla d’acció que ja havia permès activar iniciatives en àmbits com ara el talent, el finançament, les infraestructures i l’ecosistema emprenedor.
A la presentació es va destacar l’activitat que ja s’està duent a terme avui al país en matèria d’innovació i emprenedoria: tallers, programes educatius, bootcamps, programes d’acceleració i iniciatives com l’Andorra Business Market, el programa Enlaira o l’Sports Scale-Up. Així com instruments fiscals competitius com el Patent Box, l’ecosistema d’R+D científic, l’Andorra Living Lab –un laboratori d’innovació a escala país únic al món–, i les inversions en talent i capacitació, amb equipaments com el CIM Digital, centre de formació en competències digitals i tecnològiques.