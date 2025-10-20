Ciclisme
Concòrdia demana al Govern tota la informació sobre els costos de l’Andorra Cycling Masters
El grup parlamentari demana a l'executiu que faci públic quant ha costat l'organització de la cursa i qüestiona l'impacte que té sobre el Principat
El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una demanda oficial d’informació al Govern per conèixer tots els detalls interns sobre l’organització i els costos de l’Andorra Cycling Masters, la cursa ciclista celebrada aquest passat diumenge.
La petició, registrada al Consell General pel president del grup, Cerni Escalé, sol·licita informació sobre les despeses detallades de l’esdeveniment, incloent-hi promocions de màrqueting, assessoraments i informes encarregats en relació amb la prova esportiva. Des del grup reclamen transparència en la despesa pública, ja que els costos associats a l'esdeveniment no han sortit a la llum, tot i els reiterats intents dels mitjans de comunicació per obtenir-ne informació.
El grup recorda que la ciutadania té dret a conèixer el cost dels actes finançats amb fons públics i considera que “aquesta demanda no hauria estat necessària si el Govern complís amb les regles bàsiques de transparència”.
Impacte i model turístic en debat
Més enllà de les despeses, Concòrdia posa en dubte l’impacte real de l’Andorra Cycling Masters sobre el territori. La cursa, d’un sol dia i de participació gratuïta, va provocar la paralització del trànsit a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, però les pernoctacions registrades van ser inferiors a les d’esdeveniments similars en anys anteriors.
En aquest sentit, el grup parlamentari defensa la necessitat de replantejar el model turístic del país, preguntant-se si Andorra vol “un turisme de carmanyola” —amb alt impacte ambiental, trànsit intens i baixa despesa per càpita— o bé, un de més sostenible i de qualitat.