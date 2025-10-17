Economia
L'EFA proposa que l'aeroport de La Seu - Andorra formi part de l'espai Schengen
L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha inaugurat el seu XXVI cicle de conferències i ha remarcat el seu paper clau en l’estratègia de connectivitat i diversificació econòmica del país
L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha inaugurat el seu XXVI cicle de conferències posant el focus en l’aeroport Andorra-La Seu i el seu paper clau en l’estratègia de connectivitat i diversificació econòmica del país.
L’EFA proposa que l’aeroport sigui reconegut com a punt fronterer de l’espai Schengen, fet que permetria incrementar les freqüències, obrir noves destinacions i assegurar una futura connexió directa amb l’heliport nacional d’Andorra. Sense aquest reconeixement, recorden, “aquest projecte no podrà ser una realitat”. Durant la presentació, el president de l’EFA, Daniel Armengol, va defensar la necessitat “de donar una nova embranzida al projecte” i continuar treballant per ampliar les operacions i les rutes comercials regulars. En la mateixa línia, Daniel Aristot va destacar que les connexions aèries “són una palanca clau per al desenvolupament econòmic i per projectar Andorra més enllà de les seves fronteres naturals”.
El Govern d’Espanya, a través del seu delegat a Catalunya, la Generalitat de Catalunya —propietària de la infraestructura— i el Govern d’Andorra, que des del principi ha donat suport financer i institucional en el desenvolupament de nous vols comercials, són els tres actors essencials per fer possible aquesta evolució.
Armengol ha anunciat que el 29 d’octubre tindrà lloc una taula rodona que reunirà figures clau com David Forné, secretari d'estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, Carlos Prieto (delegat del Govern espanyol a Catalunya), Jordi Candela (director d’Aeroports Públics de Catalunya) i Daniel Armengol, amb la moderació del periodista Federico Ortega. Des de l'EFA esperem compat també amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot.
Els ponents debatran com impulsar noves connexions aèries, així com la viabilitat d’aquest espai Schengen, amb l'objectiu de que l'aeroport agafi "més pes en l'economia andorrana" .
Els representants de l’EFA van remarcar que no es tracta d’incrementar el volum de visitants, sinó de canviar la tipologia del turisme i millorar la qualitat de les connexions. També van advertir que la categoria Schengen és, sobretot, una decisió política, que podria materialitzar-se “en un termini de sis mesos" si hi ha voluntat institucional.