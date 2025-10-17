Empresa
L’EFA mostra preocupació per "deixar actius estratègics en mans estrangeres"
Daniel Armengol s’ha mostrat dubitatiu pel que fa a “deixar Andorra en mans de gent que no ha après a estimar-la”
Els rumors que la família Viladomat es plantejava vendre la seva part (50,3%) de SAEDTE, negats per la mateixa família el dimecres, han preocupat a l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). El seu president, Daniel Armengol, ha celebrat durant la presentació del XXVIè Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana que el cas fos "aigua passada". Armengol també ha deixat clar que "vam mirar la notícia amb certa preocupació, malgrat tenir constància que no era del tot cert".
Armengol ha advertit que "ja vam demostrar certa preocupació en deixar actius estratègics en mans d’inversors estrangers", afegint que no sap si "podem deixar Andorra en mans de gent que no ha après a estimar-la". Armengol també ha reflexionat sobre la dificultat afegida que comportaria haver de “pactar si l’actor principal d’una empresa andorrana no és una família del país, sinó d’un fons d’inversió que estigui adormit”.
Armengol també ha deixat caure que "molt sovint, les empreses andorranes han fet actes de benevolència en contra dels comptes d’explotació", deixant veure que, si es tractés d’una propietat estrangera, podria no ser així.
"Pensem que el que està passant amb els terrenys també pot passar amb les empreses", ha advertit Armengol, que ha afegit que "malgrat estar en un moment econòmic relativament dolç, quan les famílies no tenen perspectives de futur o inseguretat, poder fer-se plantejaments de tot tipus. O aconseguim donar perspectiva de futur i seguretat jurídica a les empreses o serà normal que aterrin actors internacionals que valorin comprar actius estratègics".
Armengol ha esmentat el cas del País Basc com a possible solució, on "quan apareix una multinacional que vol comprar un actiu estratègic, es mira de fer associacions público-privades per preservar la identitat i el suport al territori".
Joan Tomàs Reig, secretari tècnic, ha volgut afegir que "arriba un moment on la 4a o la 5a generació familiar potser no volen seguir amb el negoci", fet que pot ocórrer "arreu del món". També ha volgut posar de relleu la "internacionalització de certes famílies" amb l’objectiu de "diversificar riscos", cosa que "abans era més complicada de fer", deixant clar que aquests dos factors també son clau per entendre els moviments empresarials al Principat.
NACIONAL
L'EFA proposa que l'aeroport de La Seu - Andorra tingui un punt de control Schengen
Pedro García