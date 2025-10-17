Transport públic
La incidència en l'app Mou-te afecta els mòvils amb sistema iOS
Fins que es resolgui el problema, les companyies d’autobús acceptaran visualitzar la
pantalla del bitllet, sense el QR
Una incidència tècnica a l’aplicació Mou-te afecta els usuaris amb dispositius iOS (iPhone), que no poden accedir al codi QR necessari per validar el bitllet d’autobús. El problema, detectat la tarda d’ahir, no afecta els usuaris amb terminals Android, que poden continuar utilitzant l’app amb normalitat.
Davant la situació, FEDA Solucions, la companyia responsable de la plataforma, ha informat que treballa amb el proveïdor per resoldre el problema el més aviat possible, tot i que s’espera que la incidència es pugui allargar uns dies, ja que cal desenvolupar una actualització de l’aplicació.
Per no perjudicar els usuaris afectats, s’ha acordat permetre viatjar a aquelles persones que mostrin a l’app que disposen d’un abonament gratuït, encara que no es pugui generar el codi QR per a la validació.