Cristina Bea substitueix Olga Adellach al Consell Superior de la Justícia
L'exbatlle ha estat escollida com a representant del Copríncep episcopal
L'exbatlle Cristina Bea Rebés serà la nova membre del Consell Superior de la Justícia, segons es pública aquest matí en un número extraordinari del Butlletí Oficial (BOPA). Bea Rebés entra a la cúpula judicial com a representant escollida pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en substitució de l'exministra d'Agricultura Olga Adellach, qui ha presentat la seva renúncia per escrit al càrrec.
El decret publicat avui indica que la designació de Cristina Bea es farà efectiva en el moment del jurament del càrrec. Bea Rebés té una llarga trajectòria al món judicial on ha treballat més de 18 anys, segons es destaca des dels serveis del Copríncep episcopal recordant que ha estat secretària judicial, batlle de menors i batlle instructora. L'exbatlle va deixar el món de la Justícia el 2018 de manera provisional quan va presentar una excedència voluntària després de no haver estat escollida magistrada del Tribunal de Corts. El gener del 2020 es va fer efectiva la renúncia definitiva a la plaça de batlle que ocupava.
El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan encarregat de garantir la independència del poder judicial i de vetllar pel bon funcionament dels tribunals i jutjats del país. I quedarà format per Josep Maria Rossell com a president, Antoni Fiñana com a vicepresident, Ramon Camp com a secretari, Olivier Montel i Cristina Bea quan es formalitzi el seu jurament.