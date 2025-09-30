CANVIS AL MÀXIM ESTAMENT DEL TERCER PODER
Olga Adellach abandona la cúpula judicial
L’exministra es mantindrà en actiu al Consell Superior fins que la Mitra designi substitut
Un nou maldecap per al Consell Superior de la Justícia ha aparegut aquest estiu en plena escalada de tensions al si del tercer poder. I no té res a veure amb el recurs que ha presentat la batlle Alexandra Terés contra l’elecció de la jutgessa instructora de Barcelona Míriam de Rosa com a nova magistrada del Tribunal de Corts per no ser andorrana. El problema encara és més intern, però sense cap mena de dubte de menys envergadura. L’únic membre que va repetir al màxim estament de la justícia l’última renovació d’ara fa dos anys, Olga Adellach, abandona les seves obligacions per motius personals. Tot i que es mantindrà al càrrec fins que el Copríncep episcopal, a qui li correspon la responsabilitat institucional, nomeni un substitut. Una elecció que s’hauria de fer efectiva aviat, tal com es van comprometre els representants del cap d’Estat quan es va saber la decisió irrevocable de l’exministra i exconsellera. En aquesta ocasió, i per primera vegada des que ocupa el càrrec, serà Serrano Pentinat qui ho faci.
Va ser l’unic membre de la institució que va continuar en el càrrec el 2023
Olga Adellach es va estrenar com a membre de la cúpula de la justícia escollida per la Mitra el 2017 sota la presidència d’Enric Casadevall, que al final del segon mandat (2023) es va veure involucrat en un afer de prevaricació. Una causa que es va estendre a tots els membres de la institució en aquell moment, entre els quals hi havia l’actual dimissionària. Casadevall va ser processat el novembre del 2024 per la contractació d’una treballadora per a l’arxiu el 2020 tot i que no havia aconseguit la puntuació necessària per accedir al lloc de feina, quan en el plec de bases s’especificava que si no s’assolia un cinc la candidata quedava descartada. Un afer que va tenir conseqüències més enllà dels tribunals des del moment que a tres dels quatre membres se’ls van tancar les portes a la possibilitat de repetir en el càrrec. Només es va salvar Olga Adellach, a la qual el Copríncep Vives va renovar la confiança, tot i que en aquesta ocasió és l’única del nou equip que no tenia formació en dret. Una nova singladura, però, que no arribarà als dos anys de durada dels sis que estableix la llei. Amb la qual cosa, posarà fi a la seva trajectòria política i institucional, que va començar el 1992, quan va ser escollida consellera general i posteriorment ministra d’Agricultura i Medi Ambient dues legislatures consecutives.
L’elecció d’un substitut no serà senzilla. Per un cantó, per l’ambient enrarit que es respira els darrers anys en el món de la justícia (cas BPA) i, per l’altre, perquè només reben una “gratificació”.