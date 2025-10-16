Conflicte
Acció Anarquista Andorrana protesta amb llums per Palestina
Els activistes van projectar missatges contra Israel a façanes d'edificis d'Andorra la Vella
Un grup anomenat Acció Anarquista Andorrana ha anunciat avui que anit van fer una de protesta per denunciar "l'Estat d'Israel com un Estat colonial i genocida". L'acció 'Llums per Palestina" es va concretar en la projecció de missatges sobre edificis del centre d'Andorra la Vella i es va fer coincidint amb el moment de la concentració a la plaça de la Rotonda d'ahir al vespre. Els lemes que es van poder llegir projectats sobre les façanes van ser "Palestina lliure", "Andorra Estat complice", "Israel Estat genocida" i d'altres cridan al boicot a diferents marques comercials.
El grup ressalta que la protesta no té cap vinculació amb l'organització de la manifestació d'ahir però que recolzen i es solidaritzen amb la concentració. I expliquen que es va fer coincidint en el temps per "donar més visibilitat a aquesta mobilització ciutadana que considerem central davant del genocidi del poble palestí i de la col·laboració dels països occidentals". Acció Anarquista Andorrana afirma que el genocidi "és la continuïtat de les polítiques colonials i imperalistes del nord global" i assegura que defensen "l'alliberament de tots els pobles oprimits arreu del món" i amb urgència el de Palestina.
NACIONAL
Un crit per Palestina
Pedro García
La "col·laboració de l'Estat andorrà amb aquest genocidi" és un fet segons el grup per no haver reconegut l'Estat palestí i perquè "es posiciona com a defensor inalterable de l'Estat sionista", asseveren al comunicat.