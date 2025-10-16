REPORTATGE
Un crit per Palestina
La pluja no va evitar que prop d’una vuitantena de persones s’apleguessin a la plaça de la Rotonda per demanar el boicot a Israel i condicions dignes per al retorn dels palestins a Gaza, ara “en runes”.
Tot i un intent de cancel·lació del ministeri d’Interior, al·legant que la convocatòria no havia respectat el termini mínim de vuit dies, i l’aparició de la pluja, que va caure de manera constant durant la tarda d’ahir, la protesta, convocada pel Moviment Ciutadà per Palestina, va aconseguir reunir una vuitantena de persones a la plaça de la Rotonda. L’acte principal va consistir en la lectura d’un manifest per part de Carla Guinot, secretària d’organització del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i representant sindical al Consell Econòmic i Social (CES), que va expressar que “en aquest país encara queda gent compromesa, solidària i crítica amb nosaltres i amb el món sencer”. Guinot va denunciar que, “mentre en altres parts del món sorgeixen mostres de solidaritat, el nostre país encara no ha pres un posicionament institucional clar davant aquesta barbàrie humanitària”, recordant que “avui mateix ja s’ha trencat la pau signada per assassins i genocides que anteposen l’imperialisme i la colonització als drets de les persones. Com a ciutadans d’Andorra, entenem que defensar els drets humans és part del nostre compromís com a societat”, va dir mentre s’emocionava. Guinot també va voler dirigir-se a aquelles persones que s’amaguen del conflicte “des de les seves pantalles”, declarant que “ens neguem a la indiferència com a resposta, que la neutralitat sigui sinònim de complicitat i que els genocides actuïn amb neutralitat”. Guinot també va voler deixar clar que l’ànima de la concentració no estava basada en cap bandera política, “és un acte de consciència, d’humanitat i de compromís ètic. No es tracta de religió ni d’ideologia, es tracta de defensa la vida i els drets dels pobles”.
Per altra banda, Gerard Martínez, activista, va prendre la paraula per exposar la situació a Palestina, reclamant que “la població no es fia de l’alto el foc” i que les condicions de retorn de la població a Gaza són extremes, sense cap subministrament bàsic, “amb el 92% dels edificis destruïts i amb 500.000 persones patint fam, entre les quals 135.000 infants, amb 48.000 nens en perill de mort”.
L’Institut de Drets Humans d’Andorra també va voler sumar-se a la concentració, denunciant “els crims contra la humanitat perpetrats per les tropes israelianes en terres de Palestina. Els pobles del món han sortit al carrer, no així els seus governants. El reconeixement palestí va arribar massa tard i, si volem un món millor, hem de lluitar per això”.
A la manifestació també van afegir-se un grup d’estudiants representants de l’institut María Moliner, que ahir va sumar-se a la vaga convocada a Espanya. Els estudiants van reclamar que “no tenen cap respresentació sindical” i que, per aquest motiu, “ens hem unit als nostres companys espanyols per la lluita contra el genocidi”. El grup també va lamentar que se’ls acusi d’adherir-se a la vaga “per quedar-se a casa”.