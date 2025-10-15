Successos

Tall a la N-145 aquesta tarda per una manifestació per Palestina

El trànsit s'ha vist afectat en ambdós sentits de la marxa

Manifestants a la rotonda de la Seu.

Manifestants a la rotonda de la Seu.

Andorra la Vella

Una manifestació per Palestina ha tallat aquesta tarda la Nacional 145 entre la Seu d'Urgell i Andorra. El trànsit es trobava tallat en ambdós sentits de la marxa, des de dos quarts de vuit del vespre fins a quarts de nou. El punt on es concentraven els manifestants era la rotonda que connecta la N-145 amb la Seu d'Urgell, segons informa el servei de trànsit de Catalunya.

