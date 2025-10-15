Successos
Tall a la N-145 aquesta tarda per una manifestació per Palestina
El trànsit s'ha vist afectat en ambdós sentits de la marxa
Una manifestació per Palestina ha tallat aquesta tarda la Nacional 145 entre la Seu d'Urgell i Andorra. El trànsit es trobava tallat en ambdós sentits de la marxa, des de dos quarts de vuit del vespre fins a quarts de nou. El punt on es concentraven els manifestants era la rotonda que connecta la N-145 amb la Seu d'Urgell, segons informa el servei de trànsit de Catalunya.