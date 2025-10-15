Manifestació
Mobilització Ciutadana es concentra a la Plaça de la Rotonda per exigir llibertat pel poble palestí
Gairebé un centenar de persones han volgut donar suport a la causa i mostrar la seva ràbia contra "el genocidi"
La manifestació convocada per Mobilització Ciutadana, que ha convocat una vuitantena de persones a la Plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, ha exclamat que el poble andorrà no pot mirar cap a un altre lloc en la causa palestina. A crits de "Boicot Israel", "Free Palestine" o "Des del riu fins al mar, Palestina vencerà", han denunciat que les persones que retornen a Gaza ho fan sota una situació insuportable i sense cap mena de suministre: "La població no es fia de l'alto al foc. Ara, quan tornen a Gaza, l'únic que troben son runes", ha exclamat l'activista Gerard Martínez.
L'acte ha comptat amb la participació d'un grup d'estudiants representants de l'escola Maria Moliner, que avui s'ha adherit a la vaga d'Espanya. El grup ha denunciat la inexistència d'un sindicat d'estudiants i ha exclamat que "no entenem que la gent no senti impotència i pensi que fem vaga per quedar-nos a casa".
