L'endeutament de l'administració general arribarà al 30,5% del PIB el 2026
La previsió és que la imposició directa representi un 53,7% del total dels impostos
El Govern s'ha fixat un objectiu d'endeutament del 30,5% del PIB per al 2026 segons els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'Administració general per al 2026 publicats avui pel Tribunal de Comptes al BOPA. L'entitat indica que l'objectiu de despesa permesa de l'Administració general l'any vinent és de 750.226.803 euros.
El Tribunal de Comptes adverteix les previsions del Govern inclouen dos incompliments de la Llei de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda com regla d'or. El primer és per l'objectiu de despesa corrent de l'Administració general, establert en un 12,2%, i el segon pel pes de la imposició directa en el total dels impostos, que s'enfila al 53,7%. L'organisme remarca que la llei no estableix cap mecanisme correctiu per a quan es donen aquests tipus d'incompliments.
