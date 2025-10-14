FINANCES
DA i CC proposen limitar el deute de l’Estat al 25% a partir del 2046
Concòrdia s’avé a retirar una proposició de llei pròpia i a negociar esmenes
Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos proposen que a partir del 2046 el límit d’endeutament de l’Estat sigui del 25% sobre el PIB. Segons l’article 1 de la llei vigent, aprovada el 2014, el màxim permès és del 40%. “Volem promoure l’austeritat i la bona gestió de les finances públiques”, va afirmar el president del grup de CC, Carles Naudi, en la presentació, ahir a la tarda al Consell General, de la proposició de modificació de la llei de sostenibilitat de les finances i d’estabilitat pressupostària. De forma immediata, el topall s’haurà de reduir al 35% i, el 2036, al 30%.
DA i CC esperen que el text pugui debatre’s en seu parlamentària cap al final d’any o el començament del 2026. Concòrdia, que ahir al matí va presentar el seu esborrany de proposició de llei sobre la mateixa qüestió, es mostra disposada a retirar-la si la majoria s’avé a negociar en el període d’esmenes, tal com va confirmar el president del grup, Cerni Escalé, present en la roda de premsa.
“Volem promoure l’austeritat i la bona gestió de les finances públiques”
La proposició dels grups de la majoria també estableix una excepció del límit del dèficit de l’administració general de l’1% respecte del PIB en situacions de recessió econòmica. Aquesta flexibilització, però, estarà condicionada al superàvit de caixa acumulat en els tres exercicis anteriors.
Un altre dels punts que DA i CC volen modificar és la regla que vincula el creixement de la despesa corrent a l’evolució del PIB. Tot i això, aquesta flexibilització no podrà comprometre mai els nivells d’inversió reals actuals.
La proposta dels grups de la majoria, finalment, elimina la norma que limita el pes de la tributació directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’administració general a una ràtio del 40%. En aquest sentit, el text de la proposició assenyala: “[...] Un cop consolidat el model fiscal al Principat, aquesta regla, en el seu redactat original, presenta dificultats d’aplicació, ja que la major recaptació de la imposició directa no necessàriament va acompanyada del mateix nivell de recaptació d’imposició indirecta.” A partir d’ara el control de la pressió fiscal recaurà sobre les iniciatives legislatives, que hauran d’anar acompanyades d’un informe sobre l’impacte en la fiscalitat.