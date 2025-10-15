Consell de ministres
Govern aprova 4.995 autoritzacions de temporers d'hivern
La quota es pot ampliar fins a un màxim de 6.994 permisos
El Govern ha autoritzat la contractació de 4.995 temporers d'hivern en una quota que és exactament la mateixa xifra de l'any passat i que estarà oberta a partir de demà. El ministre Guillem Casal ha destacat que s'ha fixat el contingent de permisos en base al consum real que van fer les empreses la temporada passada que va ser de 5.224 i ha recordat que la xifra aprovada avui pel consell de ministres es pot ampliar en un 30% que augmentarien el total de permisos d'hivern fins als 6.994.
Casal ha detallat que la quota té 3.366 per a contractacions d'hoteleria en general i de les estacions d'esquí; 1.009 són per a empleats de les pistes d'esquí; 455 es reserven per al comerç en general i el de les botigues de lloguer de material d'esquí i les activitats immobiliàries; 120 són per a treballadors del sector de la neteja i bugaderia; i 45 per a agències de viatge. El Govern ha fixat dates diferents de vigència d'aquests permisos de treball ja que per als d'hoteleria i neteja s'ha marcat el 15 de juny del 2026, tenint en compte que l'hivern passat ja es va allargar fins a mitjans de juny a petició de les empreses del sector. Per a la resta d'autoritzacions vinculades explícitament a les pistes d'esquí la data de caducitat serà el 3 de maig del 2026, ha exposat el portaveu de l'executiu. Les sol·licituds d'autoritzacions d'hivern es poden fer des de demà i fins al 31 de març del 2026.
Guillem Casal ha destacat que el Govern ha decidit mantenir els requisits d'experiència per a les contractacions d'hivern en els mateixos criteris de l'any passat i no augmentar-los com ha succeït amb la quota general. El ministre ha assenyalat que per als temporers comunitaris no es necessària cap experiència i els extracomunitaris han d'acreditar dos anys d'experiència o la formació requerida per a la feina que faran, i l'experiència s'ha de documentar amb certificats laborals.
Casal ha recalcat que la quota d'hivern té l'aval del Consell Econòmic i Social i ha incidit que amb la possibilitat d'ampliació al 30% supera en 1.200 les autoritzacions de la temporada anterior i crec que "donarà compliment a les necessitats dels sectors".