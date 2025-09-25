CONSELL DE MINISTRES
Més requisits als extracomunitaris
El Govern demanarà sis anys d’experiència en lloc dels quatre que es requerien fins ara per accedir a un permís de residència i treball
El Govern endureix els requisits per als extracomunitaris que vulguin un permís de treball. La ministra d’Interior, Ester Molné, va anunciar ahir que, a partir d’ara, s’hauran d’acreditar sis anys d’experiència professional dins del sector en el qual es vulgui treballar, dos més dels que es demanaven fins ara. D’aquesta manera, l’executiu recupera les condicions que hi havia abans de la pandèmia.
El retorn a la normativa anterior respon a “una aposta per un model més qualitatiu”, ja que Govern vol “que els treballadors tinguin més experiència i avancem cap a un sistema més assumible i sostenible per atendre el conjunt de necessitats del país”, va explicar Molné en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Les quotes presentades ahir eren les esperades: 900 treballadors, ampliables fins a un 30%. La novetat rau en la manera com es distribueixen. Molné va anunciar dos reglaments diferents: 830 permisos s’assignaran a la quota general, menys els 100 que el Govern havia aprovat per a sectors específics amb manca urgent de mà d’obra, dels quals ja se n’han atorgat una quarantena, segons la ministra, i 70 permisos es reservaran per a la lliga de futbol, per garantir que pugui començar el cap de setmana del 4 d’octubre, tal com havia promès l’executiu.
L’experiència també es podrà acreditar amb les temporades treballades al país. És a dir, si una persona ha treballat quatre temporades a Andorra, només haurà de demostrar dos anys d’experiència a l’exterior. Perquè una temporada sigui vàlida, caldrà que l’empleat hagi treballat com a mínim quatre mesos complets en la mateixa ocupació en cas de temporada d’hivern, o tres mesos pel que fa a la d’estiu.
Menys comerços
La mesura es va consensuar amb la CEA, que va demanar més flexibilitat, tal com va apuntar el ministre portaveu, Guillem Casal. La patronal també havia proposat frenar l’obertura de comerços, una opció que, segons Casal, està sobre la taula i que la ministra Conxita Marsol està avaluant, tot i que encara sense una posició definitiva.
També al Consell
El consell de ministres també va adjudicar les obres d’eixamplament del revolt de la zona de l’Espalmera, a Pal, a la CG-4, per un import d’1.934.064,44 euros. Les obres, que tindran una durada de set mesos, solucionaran la circulació en un dels punts més conflictius del país. El termini es podria allargar si les condicions hivernals no permeten treballar sobre el terreny, tal com va apuntar Casal.
A més, el Govern destinarà 403.727,74 euros a la promoció i el foment del dall dels prats, una ajuda que es repartirà entre 75 explotacions agràries d’arreu del Principat. L’objectiu és que el bestiar de renda criat a Andorra s’alimenti amb farratges produïts dins del mateix territori, i alhora contribuir al manteniment del paisatge i de la biodiversitat de l’ecosistema andorrà.
INICI DE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ
Paral·lelament, Salut posarà en marxa una campanya per reforçar la protecció contra el virus respiratori sincicial (VRS).
ESTUDI PER AVANÇAR LA BAIXA DE PATERNITAT IGUALITÀRIA
L’estudi es basarà en indicadors econòmics i es preveu que es realitzi l’any vinent, ja que la norma hauria d’entrar en vigor l’1 de gener del 2026. L’objectiu inicial és que el 2033 la baixa de paternitat arribi a les 20 setmanes, igualant-se així a la de maternitat. Actualment, el pare té dret a 28 dies. El calendari preveu un increment progressiu de dues setmanes per any fins a assolir la paritat.
El projecte de llei també preveu que les famílies monoparentals puguin acumular els permisos com si hi hagués dos progenitors, fins a un màxim de 38 setmanes.
La implementació gradual ha estat criticada a causa del llarg el període d’aplicació. Des del Govern, però, es defensa la mesura per motius de sostenibilitat financera, ja que el cost addicional s’estima en 19,5 milions d’euros al llarg dels vuit anys. En aquest sentit, Cadena va remarcar que “el projecte de llei és responsable, ponderat i equilibrat”, i que “s’accelerarà en el cas que sigui viable”.
Pel que fa a la maternitat, actualment les mares tenen dret a 20 setmanes de descans i el nou text estableix que les sis primeres hauran de ser d’obligat gaudiment i de manera ininterrompuda.