Resposta de Govern
Govern atribueix les cues al servei de Tràmits al pic estacional i a les incompareixences
El temps d’espera va oscil·lar entre 6 i 10 minuts, però es va disparar en els casos d’atenció sense cita prèvia
El servei de Tràmits va registrar un augment de cues durant el mes de juliol a causa d’una combinació de factors, com l’increment sostingut de l’activitat administrativa —amb més de 130.000 tràmits previstos per al 2025— i la concentració estacional de sol·licituds vinculades a viatges, documentació i permisos. Així ho ha explicat el ministre de Funció Pública i Tranformació Digital, Marc Rossell, en una resposta parlamentària al conseller socialdemòcrata, Pere Baró. Rossell ha esmentat que aquesta situació es va veure agreujada per la gran afluència d’usuaris sense cita prèvia, "que va provocar temps d’espera més llargs respecte als usuaris amb cita", així com usos indeguts del sistema de cita prèvia per part d’algunes empreses, "que van provocar incompareixences i van reduir la disponibilitat per als ciutadans particulars".
Rossell ha explicat que el nombre total de tràmits ha augmentat un 13% entre el 2023 i el 2025, passant de 115.787 a més de 131.000 (segons les previsions actuals), amb un predomini del canal presencial (més del 70%) però amb un creixement sostingut dels canals digitals. El nou punt d’atenció del Prat del Rull per a empreses ha contribuït a alleugerir la càrrega del servei principal amb més de 2.400 derivacions en el primer mes.
Entre els mesos d’abril i agost, el temps d’espera mitjà es va situar entre 6 i 10 minuts, amb valors més elevats en l’atenció sense cita. En canvi, el temps d’atenció es va mantenir estable, entre 6 i 9 minuts segons el tipus de tràmit, ha apuntat Rossell.