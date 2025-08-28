MESURES GOVERN
Pla de xoc pel col·lapse a Tràmits
Les empreses faran les gestions a l’edifici del Prat del Rull des de l’1 de setembre amb cita prèvia
L’excés de cues al servei de Tràmits de Govern ha portat l’executiu a descentralitzar l’atenció ciutadana amb un punt d’atenció a les empreses. Les empreses hauran de fer les gestions, a partir de l’1 de setembre, a l’edifici del Prat del Rull. Una mesura que comporta el reforç de la plantilla amb quatre nous treballadors (actualment són entre 6 i 8 al servei de Tràmits) destinats exclusivament a acompanyar les empreses en la digitalització de les seves gestions amb l’administració. Tots ells són persones experimentades i amb molt de bagatge per a tràmits d’una complexitat superior als quotidians de la ciutadania, i es tracta d’una nova coordinadora, posicions per la cobertura de baixes i places vacants i la incorporació de noves persones en comissió de serveis. Així ho va explicar el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en la presentació de les mesures per millorar l’atenció al servei de Tràmits i l’acompanyament en la digitalització de les gestions de les empreses.
La voluntat que el pas a la digitalització previst sigui obligatori per a les empreses de cara al 2026 “permetrà alliberar espai de cara a la ciutadania”. El ministre té clar que és un “objectiu ambiciós”, ja que a hores d’ara el percentatge de la totalitat de tràmits realitzats a Govern digitalitzats és d’entre el 20 i el 25%. Tot i així, Rossell considera que és un bon moment per fer el canvi. I és que s’ha aconseguit finalment disposar del “catàleg de tràmits complert disponible a la Seu Electrònica”. Paral·lelament l’executiu treballarà per fer entendre que “la gestió és molt més ràpida de forma telemàtica i no pas presencialment, a més d’evitar els desplaçaments fins a l’administració”.
“La digitalització permetrà alliberar espai de cara a l’atenció ciutadana”
Els tràmits per al ciutadà es mandindran a l’edifici administratiu i en tots dos casos l’horari d’atenció serà de 8.00 hores a 13.40 hores. Les gestions d’immigració i de tributs continuaran duent-se a terme als departaments corresponents, tot i que Govern vol incoporar-los a la Seu Electrònica entre finals d’any i el vinent. Cal recordar que, tot i la pròxima obligatorietat de les empreses per fer les gesitons online, “el ciutadà encara pot escollir entre digital i presencial”, motiu pel qual el ministre va insistir que “qui pugui fer els tràmits digitals, que així ho faci i tindrem més temps per poder fer un acompanyament a les persones que tenen més dificultats”.
“La cita prèvia permetrà destinar el temps necessari a explicar com es fan els tràmits online”
Cita prèvia
Les gestions requeriran el bon ús i l’obligatorietat de demanar cita prèvia per tal que les empreses acudeixin a les oficines de forma ordenada amb la voluntat de “poder destinar el temps necessari a explicar com es fan els tràmits online i a donar el millor servei possible”, va informar Rossell. I és que “el mal ús de la cita prèvia” és una de les causes considerades del col·lapse dels darrers mesos, tal com va explicar el ministre: “El sistema permetia bloquejar la cita prèvia en diverses franges horàries, motiu pel qual es generava una acumulació i altres ciutadans o empreses no podien disposar d’hora fins al cap de 15 dies”. Això ocasionava que la gent optés per dirigir-se a tràmits de manera espontània, fet que generava “pics a tràmits difícils de solucionar”, va afegir el ministre. Rossell va assegurar que s’està treballant per fer entendre la problemàtica i poder aturar el bloqueig administratiu.
Bretxa digital
Per garantir l’acompanyament de tràmits en línia, el Govern ha reforçat l’atenció telemàtica per rebre assitència des de casa o l’oficina a través del telèfon 875700 i extensió 2. A més, s’ha posat a disposició de la ciutadania dos punts d’autoservei assistits a les mateixes dependènces de l’edifici administratiu on els ciutadans poden presentar els seus propis tràmits online amb el suport d’un assistent. Finalment, s’ha iniciat un procés de simplificació dels formularis de la Seu Electrònica.