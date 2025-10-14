Transformació digital
El centre de benestar digital obrirà les portes el segon semestre del 2026
L'espai subicarà a l'edifici del Node
El centre de benestar digital obrirà les portes a l'edifici del Node el segon semestre del 2026. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en una compareixença al Consell General. L’objectiu d’aquest centre és el de garantir el benestar digital i acompanyar a la ciutadania mitjançant accions pedagògiques i educatives per als usuaris, garantint així la seguretat digital de les persones i el tancament de la bretxa digital. Rossell ha afirmat que tot i que no es tracta d’una situació d’urgència "cal educar sobre l’impacte de les xarxes socials o el mal ús dels dispositius intel·ligents". Assegura que es tracta d’un acompanyament a la transformació digital del país.
Un altre objectiu que proposa Govern amb la creació d’aquest centre, és el de dotar al públic de les eines necessàries perquè puguin identificar el contingut fals i manipulatiu del vertader tenint en compte que actualment "hi ha moltes estafes i actes de violència que originen de les xarxes mitjançant el mal ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial", ha esmentat el ministre.
NACIONAL
Redacció