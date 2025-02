Govern impulsa el centre d'acompanyament digital per al ciutadà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat la creació d'un centre de benestar i competències digitals per al ciutadà, que s'ubicarà en l'edifici Node d'Andorra Telecom, una vegada finalitzat. Així ho ha comunicat aquesta tarda el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot apuntant que el centre "ha de permetre fer l'acompanyament en l'ús de tecnologia i configuració de dispositius, sobretot enfocat a la gent gran, així com ha de servir com a espai per xerrades, exposicions o esdeveniments". El centre serà dependent d'Andorra digital, i el Govern el licitarà pròximament. Rossell ha apuntat també que a l'espai hi donaran servei els treballadors d'Andorra Telecom, ja que, segons el secretari d'Estat, "és important la proximitat d'atenció".

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha remarcat que el centre es crea "per garantir la protecció digital de les persones i per evitar els efectes negatius de les tecnologies, com poden ser les addiccions a les pantalles". Per aquest motiu, Govern també està treballant en un pla específic per a la infància, on s'ha reunit amb experts en educació o salut per aprofundir en les accions que cal dur a terme i que es presentaran "aviat". "El pla també recull experiències d'experts internacionals que van visitar Andorra l'any passat" ha apuntat Rossell.

Acord en matèria de ciberseguretat amb els Estats Units

En el marc del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i els Estats Units, ambdós estats han firmat un memoràndum d'intencions per reforçar la cooperació en ciberseguretat i tecnologies emergents. "Aquest acord ens permet ser més resilients i col·laborar en aspectes de ciberseguretat, així com prevenir qualsevol atac al país" ha explicat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui ha firmat l'acord juntament amb l'encarregada de negocis de l'ambaixada dels Estats Units, Rian Harris.