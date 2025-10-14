Successos

Atropellada una dona de 78 anys per un autobús

L'accident ha ocorregut a les 11.29 hores al carrer Prat Gran d'Escaldes

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Una dona resident de 78 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un autobús, amb matrícula andorrana, a Escaldes. L'accident ha ocorregut a les 11.29 hores d'aquest matí al carrer Prat Gran, segons ha informat la policia, que s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre la persona ferida.

