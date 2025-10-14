Successos
Atropellada una dona de 78 anys per un autobús
L'accident ha ocorregut a les 11.29 hores al carrer Prat Gran d'Escaldes
Una dona resident de 78 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un autobús, amb matrícula andorrana, a Escaldes. L'accident ha ocorregut a les 11.29 hores d'aquest matí al carrer Prat Gran, segons ha informat la policia, que s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre la persona ferida.
Notícia pendent d'ampliació
