Successos
Dos ferits per la sortida de la via d'un cotxe a Canillo
El sinistre es va produir a la zona de la Trava
Una turista de 31 anys i un resident de 22 anys van resultar ferits en un accident anit a la zona de la Trava, a Canillo. El sinistre va tenir lloc poc abans de dos quarts de la mitjanit quan el vehicle de matrícula espanyola en què viatjaven va sortir de la via, al punt quilomètric 12,500 de la General 2, segons informa la policia.
El turisme estava ocupat per tres persones i el conductor, un turista, va resultat il·lès, segons indica el cos de seguretat.
Els bombers es van desplaçar fins a la zona de l'accident per netejar la calçada pels vessaments de líquids.
Notícia pendent d'ampliació