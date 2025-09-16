Estadística
El salari medià se situa en 2.139 euros al juliol
El nombre de persones assalariades és de 44.859
El salari medià del mes de juliol, segons les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 2.139,04 euros, una xifra que suposa un increment del 5,1%, respecte al juliol de l'any 2024. El nombre de persones assalariades és de 44.859, amb una tendència també a l'alça del 2,8%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La massa salarial ha augmentat un 6,4% i se situa en 118,16 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 3,5%, fins a situar-se en 2.634,02 euros.
El salari medià al juny, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 5,1% respecte al mateix mes de l'any 2024, i se situa en 2.139 euros. El salari mitjà és de 2.647,83 euros, xifra que representa un creixement del 3,9%. Les dades mostren una pujada del 3,1% de les persones assalariades, amb un total de 44.297 i una massa salarial de 117,29 milions d'euros.