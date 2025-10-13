Estadística
La roba, el transport i l'habitatge eleven l'IPC al 2,8%
La inflació augmenta sis dècimes al setembre
L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat fins al 2,8% al setembre, segons la dada de la variació anual publicada avui per Estadística que confirma la xifra avançada a principi de mes. L'informe assenyala que la inflació s'ha incrementat sis dècimes respecte a l'agost a causa de l'augment dels preus de vestit i calçat en finalitzar les rebaixes, del transport i d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.
Estadística indica que la inflació subjacent, que no té en compte ni productes frescos ni energia, se situa en finalitzar el setembre en el 3%, quatre dècimes per sobre del 2,6% de l'agost.
L'evolució dels preus a Espanya deixa l'IPC del setembre en un 2,9%, dues dècimes més que a l'agost, i en un 1,2% a França, que representa una pujada d'una dècima.
Redacció