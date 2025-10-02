Estadística
L'IPC augmenta al 2,8% al setembre
La pujada de la inflació està motivada per l'encariment de vestit i calçat i transport
La inflació ha pujat durant el setembre fins al 2,8%, el que deixa la variació interanual sis dècimes per sobre de la xifra de l'agost, segons les dades de l'indicador avançat publicat avui per Estadística. L'augment de l'Índex de Preus al Consum (IPC) està motivat principalment per l'increment dels preus dels grups vestit i calçat i el de transport, i també per l'encariment d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.
L'IPC del setembre de l'any passat es va situar en un 1,7%, i el del 2023 està disparat en un 6,1%. L'indicador del mes passat avançat a Espanya fixa la inflació en un 2,9%, dues dècimes més que la de l'agost, i a França puja tres dècimes fins a l'1,2%.
