Estadística
El nombre d'aturats baixa a 241 inscrits a l'agost
Dotze persones rebien una prestació per desocupació involuntària
El nombre d'aturats ha baixat lleugerament durant el mes d'agost. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, el Servei d'Ocupació (SOA), tenia 241 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un decreixement del 5,5%, respecte al mes anterior, quan n'hi havia 255, i un descens del 20,7% en comparació amb el mateix mes del 2024. La xifra de demandants en millora és de 187, per sobre dels 180 del juliol, i un 20,8% menys respecte a l'agost de l'any anterior, que hi havia 236 persones.
El nombre total de llocs de treballs oferts a finals de mes arribava a 1.589, un 9,8% menys respecte als 1.762 del juliol i un 6,3% més que al mateix període de 2024 (1.495 ofertes). Ocupació tenia 78 demandants de serveis a finals de mes. Estadística detalla que la variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és d’1 persona (79 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
L'informe assenyala que 12 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Estadística exposa que durant l'agost s'han fet 13 contractacions mitjançant el SOA i 6 a través dels programes de treball temporal.