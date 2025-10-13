BOPA
Govern anul·la la prohibició de caçar per la cancel·lació de la visita de Macron
L'ordre ministerial apuntava que quedava suspesa l'activitat entre el 15 i el 17 d'octubre
El Govern ha anul·lat l'ordre ministerial que prohibia caçar a tot el territori entre els dies 15 i 17 d'octubre. Ho ha fet després de conèixer, divendres passat, que la visita de Macron es cancel·lava, i així s'ha fet públic al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'executiu va aprovar la prohibició de caça el passat 1 d'octubre en vistes de la visita oficial del Copríncep francès, però veient que aquesta s'ha anul·lat, l'executiu ha decidit suspendre la prohibició, fet que vol dir que es podrà caçar entre els dies 15 i 17 d'octubre.
