DA i CC proposen fixar el límit d'endeutament l'administració general en el 25% a partir del 2046
Els grups esperen que la proposta es pugui debatre cap al final d'any o el començament de l'any vinent
Els grups parlamentaris de Demòcrates i de Ciutadans Compromesos proposen fixar un límit de l'endeutament de l'administració general del 25% a partir del 2046. Actualment el màxim permès per llei és del 40%. Les formacions han presentat aquesta tarda una proposició de llei de sostenibilitat de les finances i d'estabilitat pressupostària per promoure "l'austeritat i la bona gestió de les finances públiques", segons ha anunciat el conseller general Carles Naudi. Per al conjunt de l'Estat, el topall seria del 35% a partir del 2046. Entre altres modificacions, DA i CC també proposen que la despesa corrent de l'administració no pugui incrementar-se si hi ha recessió.
Els consellers esperen que el text pugui debatre's en seu parlamentària cap a final d'any o el començament del 2026. Concòrdia, que aquest matí ha presentat el seu esborrany de proposició de llei sobre la mateixa qüestió, es mostra disposada a retirar-la si la majoria s'avé a negociar durant el període d'esmenes, tal com ha confirmat el president del grup, Cerni Escalé, present en la roda de premsa de DA i CC.
