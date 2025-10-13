Proposició de llei
Concòrdia proposa augmentar l'edat de consentiment sexual als 16 anys
El grup parlamentari també vol endurir les penes pels delictes sexuals contra menors
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una modificació de llei per augmentar l'edat de consentiment sexual als 16 anys, ja que actualment es troba als 14. El grup ho ha fet aquest matí al Consell General, on també ha presentat una modificació del Codi Penal amb l'objectiu de crear un capítol més específic per augmentar les penes pels delictes sexuals contra menors i la incorporació d'agreujants per casos concrets.
Núria Segués i Cerni Escalé, també han demanat una nova redacció de l'article 144 on s'estableixi la definició de consentiment. "Només es considerarà consentiment quan la persona ho manifesti de manera lliure i voluntària fent que el silenci no pugui ser interpretat com a tal", han explicat els consellers generals.