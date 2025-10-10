DIPLOMÀCIA
Macron manté els plans de la visita oficial a Andorra
El president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, manté els plans per a la visita oficial al país els pròxims dijous 16 i divendres 17 d’octubre, segons va poder saber el Diari de fonts de la representació del Copríncep. La visita només se supendria en cas que la situació política al país gal s’agreugés. El Govern, per la seva part, continua treballant en els preparatius de la visita tot i no haver-ne rebut encara la confirmació oficial.
En el darrer any i mig França ha tingut cinc primers ministres. El darrer, Sébastien Lecornu, va anunciar dilluns la seva dimissió després de menys d’un mes en el càrrec. Macron hauria de nomenar un nou primer ministre abans d’avui al vespre. La crisi evidencia l’esgotament de la Cinquena República.