Jessica Obiols vol reforçar l'APDA i cobrir les places vacants
L'advocada ha pres possessió del càrrec de directora de l'Agència aquest matí
La nova cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Jèssica Obiols, ha manifestat, després de jurar el seu càrrec al Consell General, que la seva prioritat més immediata serà recuperar i enfortir l'agència tal com li ha demanat el síndic general, Carles Ensenyat, durant l'acte. "A nivell de cobertura de places, hi ha molts llocs vacants, i considero que cal motivar la ciutadania a presentar-se. Sembla que fins ara hi ha hagut dificultats per cobrir aquests llocs i, per tant, la prioritat immediata serà aquesta: completar l’equip. A partir d’aquí, podrem iniciar nous projectes amb una estructura consolidada", ha indicat Obiols. La nova responsable de l'APDA ha destacat la importància que la tasca de l’agència "no sigui només sancionadora, sinó també formativa en el sentit més ampli".
Pel que fa a les vacants, Obiols ha explicat que el primer objectiu serà cobrir la plaça d’inspecció que actualment està deserta, així com revisar les altres places pressupostades per veure com es poden omplir. "Quant als sous, el del cap de l'agència està fixat per la Sindicatura, i aquí no hi ha res a dir; és un tema inamovible. En canvi, pel que fa al personal -excloent el personal d'inspecció-, es tracta de relacions laborals i, per tant, caldrà analitzar com estan pressupostades aquestes places", ha manifestat. Amb relació a aquest qüestió, Jessica Obiols ha comentat que, de moment, la tasca serà examinar com està l’APDA, quins mitjans hi ha i quins falten.
Davant d’una pregunta de la premsa sobre què en pensa del fet que l’antiga cap de la institució, Resma Punjabi, hagi denunciat contínues ingerències institucionals, Obiols ha declarat que no li correspon fer cap valoració sobre aquesta qüestió. “Entenc que és una percepció que té ella; arran d’aquesta percepció ha presentat una denúncia a la Fiscalia i, a partir d’aquí, serà aquesta institució qui haurà de decidir si té recorregut o no”, ha plantejat. Tot i això, la nova cap de l'APDA s’ha mostrat convençuda que podrà començar la seva tasca amb unes molt bones bases. “N’estic convençuda, i, a partir d’aquí, la nostra intenció és poder treballar perquè l’agència recuperi el seu posicionament a nivell institucional i pugui fer una bona feina. Veurem també si es requereix una evolució de la normativa en matèria de protecció de dades però, de moment, el que hem de fer és donar a conèixer a tothom el que ja tenim i que la gent interioritzi la normativa vigent en matèria de protecció de dades”, ha apuntat.
Pedro García