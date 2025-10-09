Consell General
Jessica Obiols, escollida com a nova cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
La candidata del grup majoritari, format per DA i CC i amb el suport del PS, ha rebut l'abstenció de Concòrdia
No hi ha hagut sorpreses en aquesta jornada de nomenaments i el Consell General ha designat Jessica Obiols com a nova cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). La candidatura ha rebut el suport majoritari dels grups, que han destacat la seva experiència i solvència professional.
Des d’Andorra Endavant, Marc Monteagudo ha remarcat que “el seu currículum és sobradament vàlid”, mentre que Susana Vela (Socialdemòcrates) ha assegurat que Obiols “compleix amb les competències necessàries per dirigir l’Agència”.
Concòrdia s’ha abstingut, tot i expressar confiança en la seva independència. “Estem convençuts que Obiols actuarà amb autonomia, malgrat el seu passat vinculat a un partit polític”, fent referència a Ciutadans Compromesos, ha dit Casadevall, que ha defensat la candidatura alternativa de Belinda Babi.
Per part de Demòcrates, Jordana ha reconegut que “no ha estat una decisió fàcil”, però ha afirmat que la designació d’Obiols “serà un benefici per a l’Agència”.