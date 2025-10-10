L'AUTOR VA DONAR POSITIU EN ALCOHOL I DROGUES
Indignació per la possible pena al conductor de l’accident d’Oliola
L’entorn de la víctima mortal tem que la condemna sigui només de tres anys
Familiars i amics de Carlos Manuel, el resident andorrà que va perdre la vida en un accident de trànsit el cap de setmana passat a Oliola (la Noguera), han expressat la seva profunda indignació després de saber que l’autor dels fets s’enfrontaria a una pena de presó de només tres anys. El conductor, que va donar positiu en alcohol i drogues, va ser detingut pels mossos d’esquadra com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu.
Segons han informat els advocats de la família, la legislació espanyola preveu per a aquest tipus de delictes penes que podrien quedar-se en tres anys de reclusió. “Creiem que és totalment injustificable davant d’un fet tan greu”, manifesten des de l’entorn del difunt, reclamant “pressió mediàtica i suport social perquè la justícia actuï amb tot el pes que es mereix el crim”.
“No ens quedarem de braços plegats i lluitarem fins al final perquè es faci justícia”, assegura una amiga de la víctima, que afegeix que ara per ara el cas està en mans d’advocats espanyols, però no descarten sol·licitar alguna mena d’ajuda o assessorament per part del Govern d’Andorra.
L’accident va tenir lloc la matinada del diumenge 5 d’octubre, a la carretera L-313, al quilòmetre 26,8, dins del terme municipal d’Oliola. Tres vehicles es van veure implicats en un xoc frontal per causes que encara s’investiguen. A conseqüència de la col·lisió, Carlos Manuel, de 36 anys i resident al Principat, va morir a l’acte.
El sinistre va deixar tres persones més ferides: una dona en estat greu i dos homes amb lesions lleus. Tots tres van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida pel servei d’emergències mèdiques (SEM). No s’ha confirmat si cap dels ferits tenia també residència al Principat.
L’impacte va obligar a tallar completament la via durant més de tres hores, fins a les 4.53 hores. En l’operatiu d’assistència van intervenir cinc patrulles dels mossos d’esquadra, tres dotacions dels bombers i quatre unitats del SEM.
ENTERRAMENT, AVUI
Carlos Manuel serà enterrat avui a les dotze del migdia en una cerimònia que se celebrarà a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.