Òbit
Comiat al jove mort en un accident a Oliola
L'enterro s'ha celebrat aquest matí a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella
La família i els amics han acomiadat aquest matí a Carlos Manuel, el jove resident mort en un accident de trànsit el passat diumenge a Oliola. L'enterrament ha tingut lloc aquest matí a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, que s'ha omplert de gom a gom per donar l'últim adeu al jove. Després de la missa, diverses persones han llençat globus blancs al cel, en record de Carlos Manuel.
Familiars i amics del jove van expressar ahir la seva profunda indignació després de saber que l’autor dels fets s’enfrontaria a una pena de presó de només tres anys. El conductor, que va donar positiu en alcohol i drogues, va ser detingut pels mossos d’esquadra com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència greu. "Creiem que és totalment injustificable davant d’un fet tan greu", manifesten des de l’entorn del difunt, reclamant "pressió mediàtica i suport social perquè la justícia actuï amb tot el pes que es mereix el crim".
NACIONAL
