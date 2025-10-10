CASS
El fons de reserva de jubilació suma 29 milions i s'enfila fins als 1.917
El rendiment de les inversions, segons l'informe, és del 4% durant aquest any
La guardiola de les pensions de la CASS ha registrat un augment important durant el setembre. El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha guanyat 29,1 milions durant el mes passat i se situa en els 1.917 milions d'euros, dels 1.887,9 que es van acumular a l'agost, segons l'informe mensual fet públic avui. El total correspon a 548,7 milions del rendiment obtingut, i 456,4 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.
L'entitat indica que la rendibilitat positiva durant el setembre es deu a "l'inici de les baixades dels tipus d'interès per part de la Fed, tant per part de les borses com de la renda fixa". El rendiment de les inversions, segons l'informe, és del 4% durant aquest any.
El fons exposa que la cartera d'inversions està repartida en un 63,3% en la renda fixa i monetària, un 30,2% en renda variable i un 6,5% em altres actius. El rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,3% i al 22,8% en els últims cinc anys.
L'entitat destaca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 la rendibilitat ascendeix al 46,1% i la inflació a 25,5%.