El fons de reserva de jubilació perd 1,2 milions i se situa en 1.887,9 milions

Cinca, president del FRJ.

La guardiola de les pensions de la CASS ha registrat un lleuger descens durant l’agost. El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha perdut 1,2 milions durant el mes passat i se situa en els 1.887,9 milions d’euros, dels 1889,1 que es van acumular al juliol, segons l’informe mensual fet públic ahir. El total correspon a 528,1 milions del rendiment obtingut, i 447,4 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.

L’entitat indica que la rendibilitat lleugerament negativa durant l’agost es deu a les “modestes caigudes en preu dels bons governamentals i el dòlar”. Per contra, la renda variable ha presentat un comportament lleugerament positiu. El rendiment de les inversions, segons l’informe, és del 2,88% durant aquest any.

El fons exposa que la cartera d’inversions està repartida en un 63,5% en la renda fixa i monetària, un 30% en renda variable i un 6,5% en altres actius. El rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,23% i al 21,25% en els últims cinc anys.

L’entitat destaca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 la rendibilitat ascendeix al 44,6% i la inflació, al 23,9%.

la caiguda té lloc per la baixada de preu del dòlar

