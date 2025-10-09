Política
El pacte d’Estat analitza les negociacions amb la UE
La trobada va tractar l'impacte del nou sistema fronterer Entry/Exit
Els representants del pacte d’Estat per la Unió Europea van analitzar ahir l’evolució de les converses sobre l’acord d’associació i l'executiu va explicar que encara hi ha divergències entre els estats membres pel que fa a la naturalesa jurídica de l’acord. Una situació que provoca que segueixi la negociació dins el grup de treball del Consell de la UE, segons informa en un comunicat. El cap de Govern, Xavier Espot, va informar dels intercanvis mantinguts amb diversos líders europeus durant la reunió de la Comunitat Política Europea a Copenhaguen.
La reunió també va servir per abordar l’entrada en vigor del nou sistema d’entrades i sortides Entry/Exit (EES) aquest diumenge. El reglament, que afecta països amb fronteres externes de l’espai Schengen com França i Espanya, s’implantarà progressivament fins a cobrir totes les fronteres en sis mesos, com recordar ahir l'executiu. La normativa exclou els andorrans i residents comunitaris, però podria tenir impacte a les fronteres amb Andorra si s’aplica amb rigor.
NACIONAL
Les fronteres d’Andorra queden per ara al marge de l’Entry/Exit
Dolors Moreno
Andorra negocia des del setembre un acord específic amb Brussel·les, Espanya i França per modular l’aplicació del sistema. El Govern va informar que les negociacions estan avançades i que, de moment, no es preveuen canvis als passos fronterers amb Andorra mentre no entri en vigor l’acord.