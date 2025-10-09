Dia de la Hispanitat
L’ambaixador d’Espanya destaca el suport al caràcter no-mixt de l’Acord d’Associació
El diplomàtic ha apuntat que l'acord migratori entre la Comissió Europea i Andorra se signarà abans de l'abril
L’ambaixador d’Espanya, Carlos Pérez-Desoy, ha posat en relleu, durant la recepció amb motiu de la Festa Nacional d’Espanya, el ferm suport del seu país a l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, especialment pel que fa al seu caràcter no-mixt, que —ha dit— "hauria de simplificar i facilitar la seva tramitació". El diplomàtic ha recordat que tots els governs espanyols, des de l’inici de les negociacions fa gairebé catorze anys, han donat suport als diferents executius andorrans en la gestió d’aquest procés, que considera "un moment de tanta transcendència com el referèndum de la Constitució". També ha expressat la seva confiança que el poble andorrà "sabrà triar el millor pel seu futur, en aquesta cruïlla històrica".
Pérez-Desoy, ha defensat, la necessitat de preservar el multilateralisme i el diàleg com a pilars de les relacions internacionals en un context mundial "trasbalsat", marcat pels conflictes a Gaza i Ucraïna. En aquest sentit, ha expressat el suport al reconeixement de l’Estat de Palestina i a la solució dels dos estats, alhora que ha condemnat el terrorisme i demanat "l’alliberament dels ostatges".
L’ambaixador ha dedicat una part del seu discurs a la cooperació transfronterera, que ha definit com una "eina política essencial per millorar la vida dels ciutadans dels territoris fronterers", i ha mencionat projectes com l’estudi de viabilitat del Tramvalira, finançat amb fons europeus, que reforçarà la connexió entre Andorra i Catalunya. En la mateixa línia, ha celebrat la creació del grup de treball hispano-andorrà d’afers fronterers i migratoris, orientat a "trobar solucions conjuntes" basades en el diàleg i la cooperació.
Pérez-Desoy ha destacat la signatura del conveni entre l’ONCE i el Govern, la cooperació policial i formativa amb la guàrdia civil i la policia nacional, i els avenços en protecció civil i educació. També ha posat en valor el paper de la colònia espanyola resident a Andorra, "plenament integrada i respectuosa amb les institucions, la cultura i la llengua del país".
El diplomàtic ha tancat la seva intervenció amb una crida a combatre el pessimisme institucional i a "confiar en la capacitat de les administracions i la ciutadania per estar a l’altura d’aquesta hora greu per a Europa i el món". Ha conclòs amb un "Visca Espanya i Visca Andorra", agraint la col·laboració del comú de Canillo i de l’Hotel Hermitage en l’organització de l’acte.
Acord migratori amb la Unió Europea abans de l'abril
Carlos Pérez-Desoy, ha afirmat avui, en les declaracions posteriors a la recepció pel Dia Nacional d'Espanya que és "probable" que la negociació amb la Comissió Europea en la qüestió migratòria se signi abans de l'abril de l'any vinent. És a dir, abans que s'implanti l'Entry/Exit arreu de la Unió Europea.
