Successos
Indignació en l'entorn del conductor mort a Oliola per la pena de presó a què s'enfrontaria l'autor
Els advocats apuntent que l'autor dels fets, que conduïa begut i drogat, s'enfrontaria "només" a 3 anys de reclusió
Els familiars i amics del conductor resident mort el passat diumenge en un accident a trànsit a Oliola, la Noguera, estan indignats per la "baixa" pena de presó del responsable, un altre conductor que conduïa ebri i drogat, i que s'enfrontaria a "només 3 anys de presó", segons els han informat els advocats. "Creiem que és totalment injustificable davant d'un fet tan greu", exposen des de l'entorn proper a la víctima. Per aquest motiu, demanen "pressió mediàtica i suport social perquè la justícia actuï amb tot el pes que mereix el crim, ja que no podem acceptar que una vida tan valuosa es perdi sense conseqüències proporcionals".
NACIONAL
Redacció
"No ens quedarem de braços plegats i lluitarem fins al final perquè es faci justícia", explica una amiga de la víctima, tot apuntant que "ara per ara ho estem gestionant amb els advocats espanyols, però no descartem demanar si el Govern ens pot ajudar en alguna cosa".
Carlos Manuel, de 36 anys, serà enterrat demà a les dotze del migdia a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.